الصين تطلق قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد بدقة عالية

أطلقت الصين يوم الثلاثاء، قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد بدقة عالية تبلغ 0.5 متر، من مركز “تاييوان” لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة “شانشي” شمالي البلاد.

وذكرت وكالة “شينخوا” الرسمية في بيان أنه “تم إطلاق القمرين من طراز “سوبرفيو-1” 03 و04 في الساعة الـ 11:24 صباحًا بتوقيت بكين، على متن صاروخ “لونغ مارش 2 دي”.

وأوضح البيان أن “المهمة تهدف إلى التشجيع على استخدام الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد بدقة عالية لأغراض تجارية”.

ولفت المركز إلى أن “شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء طورت هذين القمرين، بهدف تقديم صور تجارية بدقة 0.5 متر”.

ومن المتوقع أن يوفر القمران بيانات للاستشعار عن بعد إلى زبائن في أنحاء العالم، كما يمكنهما تقديم خدمات مسح الأراضي والموارد، ورسم الخرائط، ومراقبة البيئة، والخدمات المصرفية، وخدمات التأمين، إلى جانب صناعة الإنترنت، بحسب المصدر نفسه.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة بإطلاق أقمار صناعية لأغراض تجارية، بعد إطلاق قمرين “سوبرفيو-1” 01 و02 في كانون الأول/ديسمبر عام 2016.