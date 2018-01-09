“حساب المواطن” يعوض ارتفاع أسعار البنزين في هذه الحالة

دعا برنامج “حساب المواطن” السعودي، المستحقين لمبالغ الدعم التي يقدمها البرنامج لمنخفضي ومتوسطي الدخل، إلى الاعتماد على استهلاك البنزين العادي وليس الممتاز إذا ما أرادوا الاستفادة من مبالغ الدعم.

وقال مدير البرنامج، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي، علي الراجحي، إن البرنامج يعوض المستحقين للدعم عن استهلاك البنزين من نوع “أوكتان 91” والذي يشكل 80% من استهلاك البنزين في المملكة.

وأضاف، خلال ورشة عمل عقدت أمس الاثنين، أن برنامج حساب المواطن لم يراع سعر البنزين الممتاز من نوع “أوكتان 95” في تحديده لمبالغ الدعم، لأنه لا يتحمل التعويض عن أثر الإصلاحات إلا بالنسبة للبنزين العادي.

وأوضح أن احتساب قيمة الدعم للمستفيدين من البرنامج يأتي بناء على تقديرات جهات عدة ذات علاقة بمختلف المعايير التي تحدد مقدار الدعم الشهري للأسر السعودية، بموجب معدل الدخل وعدد أفراد الأسرة ومستوى استهلاكهم من الطاقة.

ويترقب ملايين السعوديين، اليوم الثلاثاء، نزول الدفعة الثانية من برنامج “حساب المواطن” في حساباتهم البنكية، حيث يبدأ المستحقون بتلقي رسائل قصيرة على هواتفهم تحدد مبلغ الدعم مع نهاية اليوم عند الساعة الـ 12 من منتصف الليل.

وكان عدد المستفيدين من الدفعة الأولى قد بلغ نحو 10.6 مليون مستحق كفرد مستقل أو ضمن عائلة من أصل نحو 13 مليونًا سجلوا في البرنامج، فيما بلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال وتجاوز الألف ريال لكثير من العائلات، غير أنه بلغ في المتوسط بالنسبة للعائلات 835 ريالاً.

ويعتمد البرنامج الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

وبدأت السعودية العام الجديد 2018 بزيادة أسعار البنزين، والكهرباء، وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عدد كبير من السلع والخدمات، حيث بلغ سعر لتر البنزين العادي 1.37 ريال، والممتاز 2.04 ريال للتر.

ويقول المشرفون على برنامج “حساب المواطن” إن المبالغ التي يقدمها للمستحقين ليست مصدر دخل جديد، وإنما هي تعويض عن زيادات في الأسعار، وإن شرط الاستفادة منها هو تغيير عادات الاستهلاك والتقنين، وأن من يواصل استهلاكه بالوتيرة السابقة المسرفة فسيدفع على الزيادة في الفواتير والسلع أكثر من المبلغ الذي حصل عليه من حساب المواطن.