الذهب يتراجع وسط توقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1317.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش.

وفي الأسبوع الماضي، لامس المعدن أعلى مستوياته منذ الـ15 من أيلول/ سبتمبر عند 1325.86 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1318.90 دولار للأوقية.

وبلغ الدولار أعلى مستوى له فيما يزيد على أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسة الأخرى أمس الإثنين. واستقر مؤشر الدولار عند 92.342 اليوم.

ويراهن المستثمرون على زيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة الماضي، والتي لم تقدم أي مبررات لتغيير توقعات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

ويتأثر الذهب كثيرًا برفع أسعار الفائدة كونه يزيد من تكلفة الفرص البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدًا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

وانخفض السعر الفوري للفضة 0.3% إلى 17.08 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.8% إلى 964.35 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى له في 3 أشهر ونصف الشهر أمس الإثنين، عند 973.60 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1108.22 دولار للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1111.40 دولار للأوقية.