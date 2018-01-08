شاهد.. صور مذهلة لحقول الزيتون في السعودية تجذب الأنظار

جذبت عدد من الصور المذهلة لحقول الزيتون في السعودية، نشرت اليوم الإثنين، عددًا كبيرًا من المعجبين، وسط حالة دهشة كسرت التقليد حول زراعة تلك الأشجار في السعودية باعتبار أنها أراض صحراوية.

وضمّت إحدى الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية في منطقة الجوف (شمال غرب)، والتقطت من على ارتفاع 500 متر، مليون شجرة في حقول زراعة الزيتون المكثف لإحدى الشركات الزراعية في الجوف.

وأظهرت الصور حقولًا جمعت مليون شجرة وهي مجموع أشجار في عشرة حقول متجاورة يحتوي كل منها على ما يقارب 100 ألف شجرة.

ويصل عدد أشجار الزيتون باستخدام الزراعة الجديدة بالطريقة المكثفة في مساحة 1 هكتار إلى 1600 شجرة، يبلغ العدد من خلال الطريقة العادية نحو 200 شجرة في الهكتار الواحد.

ويبلغ عدد أشجار الزيتون في منطقة الجوف نحو 15 مليون شجرة موزعة على نحو 12 ألف مزرعة، وتنتج سنويًا من 3 آلاف إلى 4 آلاف طن زيت، فيما تنتج من 30 إلى 40 ألف طن من ثمر الزيتون.

وحققت الصور تداولًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور نشرها، كما أعاد نشرها حساب مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام على حسابه في موقع “تويتر”.