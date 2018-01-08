160 محاولة يومية للنفاذ إلى مواقع إباحية في البرلمان البريطاني‎

سجلت الشبكة المعلوماتية التابعة للبرلمان البريطاني 24473 محاولة للنفاذ إلى مواقع إباحية بين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر 2017، أي ما يعادل 160 محاولة تقريبًا في اليوم الواحد، بحسب بيانات رسمية عممت يوم الإثنين.

ونشرت هذه الأرقام التي حصلت عليها وكالة “برس أسوسييشن” بعد طلب رفع عملًا بالقانون حول حرية الإعلام الذي أقر عام 2000، والذي يتيح الاطلاع على مستندات إدارية.

وتم الكشف عن هذه الأرقام في وقت تلقت سمعة الطبقة السياسية البريطانية ضربة قاسية مع الكشف عن فضائح تحرش جنسي وسلوكات غير لائقة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، اضطر نائب رئيسة الوزراء داميان غرين إلى تقديم استقالته؛ بعد أن كذب بشأن صور إباحية عثر عليها في حاسوبه.

وبحسب مسؤولين في البرلمان، فإن أغلبية محاولات النفاذ إلى مواقع إباحية “ليست طوعية”. وهم أوضحوا أن المواقع التي تقدم محتويات من هذا القبيل محجوبة عن شبكة البرلمان.

وحوالى 8500 حاسوب موصول بهذه الشبكة التي تستخدم من قبل البرلمانيين ومعاونيهم والطاقم الإداري. ويمكن أيضًا وصل أجهزة شخصية بالشبكة اللاسلكية.