العلاوة السنوية تحرم مستفيدين من دعم “حساب المواطن”.. ماذا عن بدل غلاء المعيشة؟

كشف مدير برنامج “حساب المواطن“، علي راجحي، أن صدور الأمر الملكي بإعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة، سيدفع بخروج شريحة من المواطنين من دائرة استحقاق دعم البرنامج.

وأكد راجحي، خلال ورشة عمل ضريبة القيمة المضافة التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام بمقر البرنامج أمس الأحد، أن تغيرات ستطرأ على “حساب المواطن” ليتمكن من رصد ثروة المواطن، وعدم الاعتماد على كامل الدخل الشهري، وفق موقع “أخبار 24” المحلي.

وأضاف أن هناك توجهًا لدمج منظومات الدعم (الضمان الاجتماعي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهما) تحت مظلة “حساب المواطن”، لتقديم الدعم بكفاءة عالية للمستحقين.

وستقوم كافة وزارات الحكومة السعودية ومؤسساتها وهيئاتها يوم 27 يناير/كانون الثاني بصرف رواتب موظفيها بعد إضافة العلاوة السنوية لهم، وفق أمر ملكي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأنهى إيقافًا سابقا لصرف العلاوة استمر أكثر من عام.

وسيتم في ذلك التاريخ صرف بدل غلاء معيشة شهري مقداره ألف ريال للموظفين الحاليين، و500 ريال للمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي، إضافة لزيادة 10% على المكافآت الشهرية لطلبة الجامعات السعوديين.

وإضافة لكل تلك الزيادات التي صدرت في حزمة أوامر ملكية سخية، ستصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحدود الجنوبية للمملكة، لكن لا يعرف إن كان البرنامج سيعتبرها دخلًا شهريًا لهم، لكونها ستصرف لمرة واحدة.

وكشف الإعلامي السعودي المطلع عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة سبق، أن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك لأنه لم يدرج في مسيرات غالبية الموظفين حتى الآن. هناك مهلة 15 يومًا لتسجيل أي تغير في بيانات المستفيد، لذلك يفضّل التريث لحين صدور توضيح رسمي بإلزامية إدراج البدل من عدمه.