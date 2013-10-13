ألونسو يحطم رقم شوماخر

إرم - (خاص) من نور الدين ميفراني

أصبحت مهمة الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فيراري صعبة للحصول على بطولة العالم للسائقين في هذا الموسم بعد استمرار تألق الألماني سيباستيان فيتيل سائق ريد بول و الذي يخطو بثبات نحو لقبه الرابع على التوالي ، لكن الإسباني حقق رقما قياسيا جديدا بعد حصوله على المركز الرابع و إحرازه ل12 نقطة كانت كافية ليصبح السائق الأكثر حصولا على النقط في الفورمولا 1 عبر التاريخ .و رفع ألونسو رصيده 1571 نقطة مقابل 1566 لشوماخر و أكد أنه سعيد بذلك رغم كون قانون التنقيط تغير عما كان عليه حين كان الألماني في قمة تألقه و قال :" شيء رائع أن أكون السائق الأكثر حصدا للنقط ، أعرف أن قانون التنقيط تغير لكن دعونا نحتفل باليوم و غدا حين سيحطم رقمي لن ينظر أحد للخلف ."و فاز شوماخر باللقب العالمي 7 مرات منها 5 متتالية ، بينما فاز الإسباني بلقبين فقط رفقة رونو و فشل في السنوات الأخيرة من العودة للقمة .و أصبح نظام التنقيط منذ 2010 يمنح 25 نقطة لصاحب الصف الأول في كل سباق و 18 للثاني و 15 للثالث و 12 للرابع و 10 للخامس و 8 للسادس و 6 للسابع و 4 للثامن و نقطتين للتاسع و نقطة للعاشر وهو ما سهل تقريبا مهمة ألونسو في حصد النقط ، بينما كان النظام القديم يعطي 10 نقط فقط للفائز بالمركز الأول في كل سباق بين 1991 و 2009 وهي الفترة التي شهدت تألق الألماني شوماخر .