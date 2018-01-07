تغييرات جذرية ستطال برنامج “حساب المواطن” في السعودية

يبدأ برنامج “حساب المواطن” الحكومي، دراسة أهلية ملايين المسجلين فيه للحصول على دعم نقدي، بعد أن تشهد المداخيل الشهرية لملايين الموظفين الحاليين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وطلبة الجامعات، زيادات كبيرة يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

ولا يعرف على وجه الدقة، عدد الأشخاص والعائلات التي ستخرج من قوائم الفئات المستحقة للدعم، ولا عدد الأفراد والعائلات التي سيقل مقدار الدعم الذي ستحصل عليه مقارنة بمقدار الدعم الذي تم صرفه في الدفعة الأولى الشهر الماضي، وطال أكثر من عشرة ملايين سعودي.

كما أن المشرفين على البرنامج يمتنعون لحد الآن عن الإجابة على تساؤلات السعوديين حول التغييرات التي ستطرأ على مستحقاتهم، فور إضافة المداخيل الجديدة التي سيتقاضونها من علاوة سنوية وبدل غلاء وغيرها، إلى بياناتهم المخزنة في المنصة الإلكترونية للبرنامج.

والجداول التوضيحية الخاصة بمقدار الدعم للأفراد أو العائلات في البرنامج، تظهر أن المستفيد من البرنامج، لن يحصل على دعم إذا زاد دخله الشهري عن “الحد المانع” بعد إضافة الزيادات الأخيرة من علاوة سنوية وغيرها.

ويبلغ الحد المانع للفرد المستقل 6897 ريالًا، ما يعني أنه سيحرم من إعانة “حساب المواطن” إذ وصل دخله في 27 يناير/كانون الثاني الجاري لهذا الرقم أو زاد، فيما تسهم كل زيادة في الدخل بنقصان مقدار الدعم على ألّا يقل عن 300 ريال.

وعلى سبيل المثال أيضًا، فإن الأسرة السعودية المكونة من 6 أشخاص، وأعمار الأبناء الأربعة فيها أقل من 18 عامًا، يبلغ الحد المانع لها (18622 ريالًا)، ما يعني حرمانها من دعم “حساب المواطن” فيما لو وصل دخلها أو زاد عن ذلك الحد بعد 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وينشغل القائمون على البرنامج حاليًا بالاستعداد لصرف الدفعة الثانية من البرنامج يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تم صرف الدفعة الأولى في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي لنحو 10.7 مليون سعودي تراوحت مبالغ الدعم فيها بين 300 ريال للفرد في الحد الأدنى، وتجاوزت مبلغ ألف ريال في حالة عدد من العائلات.

وستقوم كافة وزارات الحكومة السعودية ومؤسساتها وهيئاتها يوم 27 يناير/كانون الثاني بصرف رواتب موظفيها بعد إضافة العلاوة السنوية لهم، وفق أمر ملكي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأنهى إيقاف سابق لصرف العلاوة استمر أكثر من عام.

وسيتم في ذلك التاريخ صرف بدل غلاء معيشة شهري مقداره ألف ريال للموظفين الحاليين، و500 ريال للمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي، إضافة لزيادة 10% على المكافآت الشهرية لطلبة الجامعات السعوديين.

وإضافة لكل تلك الزيادات التي صدرت في حزمة أوامر ملكية سخية، ستصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، لكن لا يعرف إن كان البرنامج سيعتبرها دخلًا شهريًا لهم كونها ستصرف لمرة واحدة.

ويعتمد البرنامج الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الزيادات المرتقبة في المداخيل الشهرية ستؤثر في مقدار إعانات الدفعة ب الثالثة التي سيتم صرفها في 10 فبراير/شباط المقبل، أم سيبدأ تأثيرها في الدفعات التي تليها، فيما يترقب ملايين السعوديين إجابات المشرفين عن البرنامج على أسئلتهم بذلك الخصوص.