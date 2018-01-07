سهير سرميني تجمع نجوم سوريا في “رائحة الروح”

أنهت المخرجة السورية سهير سرميني تحضيراتها لبدء تصوير مسلسل “رائحة الروح“، وهو من تأليف أيهم عرسان وإخراجها وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني.

وكشفت المخرجة سهير سرميني في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” عن اختيارها لأماكن التصوير التي تتوزع بين العاصمة السورية دمشق، والعاصمة اللبنانية بيروت، ومحافظة طرطوس على الساحل السوري.

وأضافت أن العمل اجتماعي “يغوص في عمق المجتمع السوري بكل طبقاته، والفساد الموجود عند كل طبقة”، وأن أحداثه “ستنقل حالات الحب والخيانة والجشع والطمع، وتسلط الضوء على الأشخاص أصحاب الوجوه المتعددة تبعًا لمصالحهم عبر مجموعة عائلات تختلف ظروفها المادية”.

كما كشفت سرميني عن النجوم الذين سيشاركون في بطولة العمل ومنهم “وفاء موصللي، سليم صبري، فراس إبراهيم، سلمى المصري، وائل شرف، خالد القيش، روبين عيسى، غادة بشور، بشار إسماعيل، تيسير إدريس، محمد قنوع، ريم عبد العزيز، عهد ديب، علي بوشناق” وغيرهم.

وبهذا العمل تعيد المخرجة سرميني الفنان فراس إبراهيم بعد غيابه لأعوام إلى الدراما السورية ، حيث يؤدي في العمل شخصية “الدكتور صباح”، وفنان تشكيلي يعيش علاقات نسائية مختلفة ضمن العمل، ورغم أنه يكون متزوجًا من طبيبة، إلا أنه يحب أن يعيش حياته الخاصة ليتزوج من عاملة المنزل في النهاية.