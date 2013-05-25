مصر.. وقدرها الجغرافي

القاهرة - سعيد المصري

دعا الرئيس محمد مرسي إلى إجراء مراجعة شاملة لمسيرة المشاركة في القارة الإفريقية مما يتيح تبني سياسات جديدة وفاعلة تحقق المصالح الإفريقية بما يدعم مسيرة التعاون المستقبلي، كما دعا الى توسيع دائرة التعاون بين دول الجنوب والاستفادة من الخبرات الناجحة لدول صديقة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس مرسي خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة "توجيه النيباد" التي عقدت السبت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح مرسي ان تأسيس مبادرة "نيباد" لإطار أفريقي متكامل جاء لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة في القارة، حيث حققت إفريقيا تقدما ملحوظا، وسجل النمو الاقتصادي فيها معدلات غير مسبوقة تجاوزت في كثير من دول القارة نسبة 5% سنويًا رغم كل المصاعب التي واجهتها.

وأشاد مرسي بالدور الذي قامت به مؤسسات النيباد في قطاعين رئيسيين هما الزراعة والبنية الأساسية، مرحباً بإطلاق "مركز معلومات مبادرة تطوير البنية الأساسية في إفريقيا" ودوره في توفير المعلومات اللازمة حول المشروعات المطروحة في هذا المجال.

ونوه الرئيس مرسي بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا لتطوير مشروعات البنية الأساسية في القارة والتي حرصت مصر على الانضمام للجنتها، وتبنت في إطارها مشروعات محددة لتطوير النقل النهري بين دول القارة وتحديث شبكة الموانئ فيها.

وأضاف مرسي: بالرغم من التقدم الذي حققته مبادرة نيباد ما زالت هناك مصاعب مختلفة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الكبرى، وبالتالي فإننا مدعوون لتعظيم مفهوم "الملكية الإفريقية" وزيادة الاعتماد علي قدراتنا الذاتية لتحقيق تطلعات شعوبنا.

ودعا الرئيس المصري الى إجراء مراجعة شاملة لمسيرة المشاركة مع شركاء التنمية بما يتيح لإفريقيا تبني سياسات جديدة وفاعلة، ترسخ مفهوم المصلحة الإفريقية أولا وتحدد الأسس التي يتعين ان تبني عليها مسيرة التعاون مستقبلا بين إفريقيا وشركات التنمية.

وجدد الرئيس المصري حرص بلاده والتزامها ببذل كل الجهود لخدمة "أهدافنا المشتركة وتعزيز التضامن الأفريقي وتحقيق التكامل الإقليمي واثقين في قدرتنا علي الوصول الى غايتنا المنشودة في الأمن والسلام والتنمية والرخاء"