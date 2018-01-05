ما حقيقة وقف عرض مسلسل “صراع العروش” في 2018؟

أكدت الشركة الأمريكية “اتش بي او” المنتجة للمسلسل الشهير “صراع العروش”، أنها لن تتمكن من عرض الموسم الثامن والأخير منه في 2018 .

ولن ينتهي المسلسل الذي بدأ تصويره في أكتوبر الماضي قبل منتصف السنة الحالية، حيث لن يكون جاهزًا للعرض قبل العام المقبل 2019.

وسيكون على عشاق المسلسل انتظار 2019 لاكتشاف ما ستؤول إليه حال المتصارعين على “عرش الحديد “، خصوصًا أن الجزء الثامن هو الأخير، ولن يضم سوى 6 حلقات، حسب الكاتبين اللذين أعدا النص للتلفزيون، “ديفيد بنيوف ” و”دي بي وايس”.

واستقبلت الصحافة المتخصصة هذا القرار بحفاوة؛ لأنه سيمنح للمبدعين وقتًا أكبر لإنتاج حلقات ذات جودة فنية عالية.

المسلسل مأخوذ من سلسلة روايات “أغنية من ثلج ونار” للروائي الأمريكي “جورج أر.أر. مارتن”، التي تعرضت للعديد من الانتقادات منذ عرضها الأول في 2011، لكن ذلك لم يحد من نجاحها، حيث حققت نسب مشاهدة قياسية عبر العالم، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث يتابعها ما لا يقل عن 20 مليون مشاهد في كل حلقة.