العجز التجاري الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات بفعل قفزة في الواردات

زاد العجز التجاري للولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، في نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تسجيل واردات السلع مستوى قياسيًا مرتفعًا، وسط طلب محلي قوي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن العجز التجاري ارتفع بنسبة 3.2 % إلى 50.5 مليار دولار، وذلك هو أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2012، ويأتي بعد عجز بلغ 48.9 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقفزت واردات السلع إلى مستوى قياسي بلغ 204.0 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، ووصلت واردات السلع الرأسمالية إلى أعلى مستوى مسجل، كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية إلى أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2015.

وساهم ارتفاع واردات الإمدادات والمواد الصناعية إلى أعلى مستوى، منذ يناير/ كانون الثاني 2015، في زيادة فاتورة الاستيراد للبلاد.

ولم يطرأ تغير على الواردات من الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين تراجعت الصادرات إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.9%، وارتفع العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين 0.6 % إلى 35.4 مليار دولار.