تتبعك كظلك.. تعرّف على حقيبة السفر المذهلة (فيديو)

كشفت شركة 90 Fun عن حقيبتها الجديدة للسفر، والتي تتضمن تقنيات غاية في التطور، أهمها اتّباع صاحبها أينما ذهب تلقائيًا دون أن يحتاج لحملها.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا ڤيرج” التقني، فإن الحقيبة Puppy 1 تقوم على تقنية تتبع صاحبها، حيث طورتها شركة Segway، إذ تم تزويدها بعجلات تدور 360 درجة بصورة دائرية كي تتمكن من التحول بسهولة متَّبعة صاحبها حتى في الأماكن المزدحمة.

وتعتمد حركة الحقيبة الجديدة على تقنية توازن Gravity Adaptive System تمكنها من التحرك بحرية وانسيابية كاملة، بحيث لا تسقط خلال حركتها بسرعة وانعطافها وراء صاحبها بسلاسة.

وقالت الشركة الصينية إنها ستكشف عن الحقيبة لأول مرة في معرض إلكترونيات المستخدمين CES خلال العام الجاري2018، المقررة إقامته في لاس فيغاس خلال الفترة بين التاسع من كانون الثاني/يناير الجاري، وحتى الثاني عشر من ذات الشهر.

وأوضحت أن سعر الحقيبة سيبدأ من 400 دولار، وهو سعر مرتفع، لكنه يرجع إلى تقنياتها وخامتها وتصميمها المتطور، ومن المتوقع أن يشهد الجيل المقبل تقديم تقنيات أفضل بأسعار منخفضة بعض الشيء.