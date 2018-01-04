“المركزي البحريني” يبيع صكوكًا بقيمة 265 مليون دولار‎

أعلن مصرف البحرين المركزي، اليوم الخميس، بيع إصدار جديد من صكوك حكومية بقيمة 100 مليون دينار (265 مليون دولار)، نيابة عن الحكومة.

وفي بيان له، قال المركزي البحريني، إن فترة استحقاق الإصدار تبلغ 3 سنوات، تبدأ في 8 كانون الأول/ يناير الجاري، وتنتهي في نفس اليوم، من العام 2021.

وبحسب البيان، بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الصكوك 4.8%.

وقال مصرف البحرين، في البيان، إنه تم تغطية الإصدار بنسبة 194 %.

والبحرين تعتبر الأفقر، من حيث الموارد النفطية، بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.