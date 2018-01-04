فنانة “مثلية” تعقد قرانها على صديقتها (صورة)‎

فنانة “مثلية” تعقد قرانها على صديقتها (صورة)‎

المصدر: أدهم برهان - إرم نيوز

عقدت الممثلة الكندية، إلين بايغ، قرانها على صديقتها إيما بورتنر، بعد فترة من إعلان مثليتها الجنسية والكشف عن صديقتها.

وكتب بايغ، اليوم الخميس، في حسابها  على “انستغرام” :  “لا أستطيع أن أصدق أنه يمكنني الآن وصف هذه المرأة غير العادية بأنها زوجتي”، ونشرت صورة عن خواتم زواجهما.

وظهرت بايغ وبورتر -للمرة الأولى- معًا في صيف عام 2017. وكشفت بايغ عن توجهاتها الجنسية المثلية في فبراير/ شباط 2014.

ونالت إيلين شهرة عالمية بفضل أدوارها التي لعبتها في أفلام مثل ” –الناس المجهولون” و “بيغينينغ” و “وجهًا لوجه”.

وتم ترشيح الممثلة لجائزة أوسكار على دورها في فيلم “جونيو”.

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