طيار يلتقط مشاهد مذهلة قد لا تراها العين المجردة (صور)

نشر طيار صورًا مذهلة للفضاء الخارجي، من داخل قمرة قيادة الطائرة التي كان يحلق بها في السماء، راصدًا مجموعة من الظواهر الكونية الفريدة التي لا تصدق، ولا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في الظروف العادية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن تلك الصور التقطت على ارتفاع يقارب 38 ألف قدم بواسطة طيار ومصور يدعى كريستيان فان هيغست، وتنوعت ما بين لقطات لشروق أو غروب الشمس والصواعق الرعدية، إلى جانب المجموعات النجمية والظواهر الكونية الأخرى.

وأوضحت الصحيفة أن الصور التقطت من كابينة طائرة “بوينغ 747-8″، والتقطها الطيار الهولندي البالغ من العمر 34 عامًا، على مدار العام الماضي.

وقال الطيار الذي ينحدر من مقاطعة “هارلم” الواقعة شمال هولندا: “رصدت مناظر فريدة قد لا تتكرر مجددًا، وأحببت أن أشاركها مع الجميع من خلال الصور”، مضيفًا: “الشفق لا يزال واحدًا من الظواهر السحرية والملهمة التي رأيتها حتى الآن، بغض النظر عن عدد المرات التي يظهر بها خلال رحلاتنا الليلية”.

وعلق على لقطة الصواعق الرعدية المبهرة قائلًا: “إذا واجهنا مجموعة من الغيوم الثقيلة المشحونة كهربائيًا خلال الرحلة، وأصبحت الشحنة الكهربائية كبيرة بما فيه الكفاية، يبدأ هيكل الطائرة بأكمله بالتوهج باللون الأرجواني، وتنطلق ومضات من الشرر على نوافذ قمرة القيادة، وللعلم هذا التفريغ الكهربائي غير مؤذ أبدًا، بل يعتبر من المشاهد الخلابة خلال السفر”.

وتشير الصحيفة إلى أن فان هيغست كان مفتونًا بالطيران منذ أن كان في الرابعة من العمر، وسعى للحصول على رخصة طيار في سن 18 عامًا، وخلال 14 عامًا من الطيران كان دائمًا يحتفظ بالكاميرا معه عندما يبدأ الطيران.