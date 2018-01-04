عودة خطوط النقل البري بين الأردن والعراق بعد انقطاع 3 سنوات

أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود العراقية عن عودة الطريق البري الدولي، الذي يربط العراق والأردن إلى فعاليته بعد انقطاع دام 3 سنوات.

وقالت مديرة قسم النقل الدولي في الشركة إسراء صباح، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، “إن الخط البري مع الأردن عاد بفعالية أكبر بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات، نتيجة الأوضاع الأمنية التي عاشتها البلاد بعد العام 2014″، مبينة “أن موعد انطلاق الرحلات هو كل خميس أسبوعيًا إلى عمان، والعودة يوم الأحد عبر حافلات حديثة ومكيفة VIP أو سيارات خاصة GMC”.

وأضافت أن النقل البري مع المملكة “يشهد إقبالًا متزايدًا من قبل العراقيين، حيث عملت الشركة على تقديم التسهيلات للمسافرين ومنحهم (الفيزا)”، مشيرة إلى أن “هناك توجيهات لتذليل العقبات كافة أمام المسافرين وتوسيع حركة النقل بزيادة عدد الرحلات بين البلدين”.

وتأثرت التجارة الخارجية الأردنية وحركة الأفراد، بإغلاق معبر طريبيل الحدودي قبل نحو عامين، بسبب التوترات الأمنية على طول الطريق الدولية بين البلدين.

وتوقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق برًا بشكل كامل، جراء سيطرة “داعش” على تلك الطرقات؛ ما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.

ووفق إحصائيات رسمية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الماضي 161.2 مليون دينار (227.5 مليون دولار) مقارنة مع 161.1 مليون دينار (161.1 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2016.

وبلغ حجم واردات الأردن من العراق حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، 595.5 ألف دينار (840.5 ألف دولار) مقارنة مع 1.7 مليون دينار (2.3 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2016.