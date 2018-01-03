بالصور.. حديقة مونسو المائية في بيونغ يانغ الخاصة بنخبة كوريا الشمالية

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا من داخل منتزه مائي قالت إنه مخصص للنخبة في كوريا الشمالية.

ويتميز منتزه “مونسو” المائي بحمامات سباحة داخلية وخارجية، وآلات الموجة والزحاليق المائية، وصالة ألعاب رياضية من طابقين.

وأصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمرًا ببناء المنتزه المائي الذي تبلغ مساحته 37 فدانًا، وبناه في قلب العاصمة بيونغ يانغ.

وتبلغ التكلفة المعلنة لزيارة المنتزه لمدة 4 ساعات 7 جنيهات إسترلينية، ومع متوسط الدخل في كوريا الشمالية الذي يبلغ 24 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع، فإن هذه الحديقة الترفيهية تعد فقط للنخبة.

ومع ذلك يزعم السياح أنها واحدة من أفضل الأماكن للزوار؛ للتحدث إلى السكان المحليين، وهو الأمر الذي تحذره السلطات.

وقال أحد الزوار: “بالنسبة لي كانت الحديقة المائية في بيونغ يانغ أفضل مكان للاختلاط مع السكان المحليين، تحدثت مع الطلاب داخل حمام السباحة”.

وتزعم بيونغ يانغ أن الحديقة استقبلت 880 ألف زائر في السنة الأولى، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن عدد الزيارات في النصف الأول من عام 2016 بلغ 100 ألف زائر فقط.

بالإضافة إلى السباحة، يقدم منتزه “مونسو” المائي مخبزًا ومقهى ومكانًا للوجبات السريعة ومصنعًا للجعة وصالونًا لتصفيف الشعر، يوفر 28 نمطًا تمت الموافقة عليها من قبل الدولة.