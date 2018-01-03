فندق بريطاني محجوز حتى نهاية 2019.. لماذا يقبل عليه الزوار؟

“محجوز لمدة 18 شهرًا قادمة”، معلومة صادمة يخبر بها المسؤولون عن الحجوزات في فندق “clifftop tower” في بريطانيا الزوار الراغبين في الإقامة في ذلك المعلم التاريخي المبهر الذي يقع وسط الطبيعة الخلابة.

وسيكون على الزوار الانتظار حتى نهاية العام 2019 ليكون أحدهم سعيد الحظ للظفر بحجز الإقامة في ذلك الفندق، المطل على خليج “Kimmeridge”، ويعتبر من أكثر الفنادق ازدحامًا وإقبالًا على مدار العام.

ويبلغ طول الفندق الذي بني عام 1830 في مدينة “Dorset” جنوب غرب بريطانيا، 40 قدمًا تقريبًا، وافتتح لعامة الجمهور والزوار والسياح في العام 2008، ومنذ ذلك الوقت والفندق يحظى بإقبال وشعبية جارفة داخل البلاد وخارجها.

وكان الفندق قبل ترميمه معرضًا للإهمال والزوال بفعل عوامل الجو حيث يقع على مرتفع يصل طوله إلى نحو 120 قدمًا يطل على البحر، قبل أن يتم إعادة بناء أحجاره واحدًا تلو الاخر والبالغ عددها بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 16272 حجرًا.

ويعتقد الخبراء وفقًا للصحيفة، أن الفندق التاريخي في حال لم يتم الاهتمام به من جانب إحدى المؤسسات الخيرية التي دفعت 900 ألف جنيه إسترليني من أجل ترميمه، كان متوقعًا أن يصمد 5 سنوات فقط، أما الآن فيرجحون أنه قادر على الصمود حتى 200 عام قادمة.