أحمد عز بعد خلع زينة: لم أتزوجها بأي شكل من الأشكال

علّق الفنان المصري أحمد عز على قرار المحكمة الصادر ضده بخلعه من الفنانة زينة، والذي صدر يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال أحمد عز: “صباح الفل يا عيلتي وأهلي، كتير سألوا عليا وأنا أطمئنكم أنا الحمد لله زي الفل وراضي باللي ربنا كاتبهولي كله، أنا كمان لست فقط راضيًا، أنا سعيد بالابتلاء الذي أنا فيه”.

وأضاف:” واثق في ربنا وفي نصره إن عاجلًا أو آجلًا! وما أنا فيه إلا رفع درجات بإذن الله، طبعًا أنا لا أعلق على أحكام القضاء، لن أخرج بضجيج أو أتكلم، لأنه أنا سايب حقي على ربنا العادل الحق”.

وتابع عز:” ما أقوله الآن هو ذاته ما قلته من أول يوم في القضية، وسأظل أقوله لآخر نفس في عمري، وأشهد الله على كلامي، بل وأقسم بالله العلي العظيم أنني لم أتزوجها رسمي ولا عرفي ولا شفهي ولا ثانية”.

وأكمل قائلًا: “إن شاء الله يكون معاها 100 حكم و 100 شهادة ميلاد، برضه مش ولادي.. بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار). صدق الله العظيم”.

يذكر أن الفنانة زينة كانت قد حصلت على حكم قضائي بخلع أحمد عز، بعد ثبوث نسب توأمها عز الدين وزين الدين، لتصبح حاليًا طليقة أحمد عز رسميًا بحكم قضائي.