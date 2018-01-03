صعود الاحتياطي الأجنبي في مصر فوق عتبة الـ37 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، صعود الاحتياطي الأجنبي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بنحو 296 مليون دولار، ليصل إلى 37.019 مليار دولار مقابل 36.723 مليار دولار في الشهر السابق له.

وقال المركزي المصري، في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، اليوم، إن صافى الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 37.019 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ولم يوضح المركزي المصري مصدر الزيادة الطفيفة في الاحتياطي الأجنبي.

وقبل نهاية الشهر الماضي، تسلمت مصر الدفعة الثالثة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي. وسجل الاحتياطي الأجنبي لدى مصر 24.265 مليار دولار نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وتبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية بـ12 مليار دولار خلال 2018؛ وفقًا للمركزي المصري.

وقال مصدر مسؤول في المركزي المصري، الثلاثاء، إن مصر سددت نحو 30 مليار دولار ديونًا والتزامات لجهات خارجية خلال 2017.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في حزيران/ يونيو 2017.

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية، خلال الأشهر الماضية، سواء من مؤسسات مالية دولية أو إقليمية أو أسواق الدين الدولية.