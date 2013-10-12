فيديو...تمساح يلتهم فتاة

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مقطع فيديو يظهر فتاتين تتجولان على شاطئ بحيرة وتلتقطان الصور، وسرعان ما ينقض تمساح على إحدى الفتيات ويلتهمها.