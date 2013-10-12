فيديو...تمساح يلتهم فتاة

فيديو...تمساح يلتهم فتاة

فيديو...تمساح يلتهم فتاة

مقطع فيديو يظهر فتاتين تتجولان على شاطئ بحيرة وتلتقطان الصور، وسرعان ما ينقض تمساح على إحدى الفتيات ويلتهمها.

 

 لندن ـ أظهر  مقطع فيديو فتاتين تتجولان على شاطئ بحيرة وتلتقطان الصور، وسرعان ما ينقض تمساح على إحدى الفتيات ويلتهمها.

 

وقيل بان المقطع هو عبارة عن فقرة إعلانية تحث على عدم اصطياد التماسيح وصنع الحقائب من جلودها.

 

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