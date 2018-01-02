بعد 29 عامًا… ملكة جمال أمريكا العام 1989 تصبح رئيسة للمسابقة

أعلنت المؤسسة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، عن تعيين صاحبة اللقب في العام 1989 المدعوة “غريتشن كارلسون”، والبالغة من العمر 51 عامًا رئيسة للمسابقة.

وجاء تعيين “كارلسون” بعد استقالة الرئيس السابق “سام هاسكل” في يوم 23 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد اتهامه بإهانة المتسابقات.

وبهذا التعيين تصبح “كارلسون” أول سيدة تترأس المؤسسة المشرفة على تنظيم مسابقة ملكة جمال أمريكا.

وبالمناسبة غرّدت “كارلسون” على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة: “إنه لشرف لي أن أتابع هذا البرنامج بصحبة كل تلك المرشحات المميزات”.

واستلمت الرئيسة منصبها الجديد بشكل فوري، كما التحق بمجلس الإدارة 3 فائزات باللقب سابقًا بعدما استقال أغلب أعضائه، بحسب البلاغ الرسمي للمؤسسة المنظمة.

وتسببت “كارلسون” في العام 2016 باستقالة روجر إيليس رئيس قناة “فوكس نيوز” التي عملت بها كمذيعة، بعدما اتهمته بالتحرش الجنسي، وحصلت على 20 مليون دولار أمريكي كتعويض من القناة.

وقالت حينها في حوار مطول مع هافينتون بوست: “لقد تعلّمت أن التحرش بالمرأة وإهانتها أمر غير مقبول”.

ولعل الموقف الذي تعرضت له “كارلسون” عزز ترشيحها لرئاسة المؤسسة المنظمة لمسابقة ملكات الجمال، إذ إن عشرات من ملكات جمال أمريكا السابقات طالبن باستقالة “هاسكل” ، بعد سخريته من زيادة وزن “مالوري هاغان” حاملة اللقب للعام 2013.