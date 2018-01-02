ما هي المنتجات الجديدة التي ستطلقها سامسونغ في معرض CES 2018 (فيديو)

كشفت شركة سامسونغ العملاقة عن الأفكار الجديدة التي توصلت إليها فرق المطورين، والتي ستقوم باستعراضها هذا العام في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018، والذي يقام ما بين 9 و12 من يناير/ كانون الثاني الجاري في مدينة لاس فيغاس الأميركية، بحسب بيان رسمي نشرته الشركة على مدونتها الخاصة.

وتوصل مطورو قطاع C-Lab، المخصص لتطوير أفكار ومنتجات وتقنيات إبداعية في شركة التكنولوجيا الرائدة، إلى 3 أفكار مميزة لحل بعض المشكلات وجعل حياة المستخدمين أكثر سهولة، ومنها مكبرات صوت من نوع S-Ray، وجهاز حل مشكلات التنفس GoBreath وخدمة تصحيح الإبصار Relúmīno.

سماعات S-Ray

تستخدم مكبرات الصوت هذه تقنية الصوت الموجه Directional Sound، وفيها يتم توجيه الصوت في اتجاه محدد بحيث لا تتشتت الموجات الصوتية، وبالتالي يمكنك الاستمتاع بالموسيقى في الأماكن العامة دون أن تحتاج لوضع سماعات في أذنك، مع تجنب إزعاج الآخرين في المكان.

وتتوفر هذه المكبرات بأحجام متعددة، ومنها طراز اسمه Handy، والذي يعادل حجم كف اليد ويمكن تثبيته على الملابس.

وهناك أيضًا مكبرات من طراز Neck توضع حول الرقبة، بحيث يمكن للشخص الاستماع مباشرة أثناء سيره أو تواجده في أي مكان.

GoBreath لمساعدة المصابين بأمراض تنفسية

تستخدم هذه التقنية جهازًا يضعه المستخدم في فمه، وتطبيقًا مرتبطًا به على جهاز الهاتف، وتقوم بتوجيه تعليمات إلى المستخدم لكي يمرن رئتيه على التنفس بطريقة ملائمة لتعزيز عملهما.

جهاز Relúmĭno لتعزيز الرؤية

تتيح هذه النظارة معالجة الصور لمساعدة المستخدمين الذين يعانون من مشاكل في البصر، مثل الرؤية المشوشة، والرؤية الجزئية.