الزمالك يواجه مأزق خطير في العراق

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباراتين وديتين في إفتتاح ملعب البصرة، مؤكداً أنه خرق للحظر المفروض على الملاعب العراقية.

ويواجه الزمالك المصري الزوراء العراقي في إفتتاح ملعب البصرة بعدما حصل على 120 ألف دولار نظير ذلك.

وأرسل فيفا إشعاراً برفضه إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم جاء فيه: "هذا الأمر يتعارض مع ما قرره الاتحاد الدولي في إجتماعه الأخير الذي قرر فيه إستمرار الحظر على الملاعب العراقية.

وبات الزمالك في مأزق خطير خاصة أن البعثة البيضاء متواجدة في العراق بكامل نجومها من اللاعبين.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود: "الاتحاد العراقي ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمسألة إفتتاح ملعب البصرة وإقامة المباراتين وعدم توجيهه أي دعوة للجانبين اللبناني والمصري بخصوص ذلك".

وأعرب مسعود عن مخاوفه بتعرض الكرة العراقية لعقوبات محتملة من الفيفا.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي سيحضر المباراة التي من المقرر أن تنطلق في السادسة من مساء السبت.