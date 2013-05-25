افتتاح منتدى دافوس في الأردن

ويركز المنتدى، الذي يعقد على مدى يومين على تشكيل اقتصاد المنطقة والأنظمة الاجتماعية والحكم في المستقبل.

ويضم جدول أعمال المنتدى ملفات حول كيفية بناء النمو الاقتصادي المستمر وكيفية توجيه التعليم ليصب في سوق العمل.

ويجمع المنتدى نحو 900 من قادة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أخرى لمناقشة أهم التحديات كالبطالة والفقر والشفافية، وتفاوت الدخل وتطورات القطاع الخاص والبنية التحتية.

ويحضر الافتتاح ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويشارك بأعمال المنتدى أيضاً وزير الخارجية الأميركي جون كيري.