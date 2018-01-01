مصر.. فصل مذيعة بعد التحاقها بقناة إخوانية و”خروجها عن النص”

أصدر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حسين زين، قرارًا بفصل المذيعة عزة الحناوي؛ بسبب التحاقها بالعمل في قناة الشرق الإخوانية.

وقالت رئيسة قطاع القنوات الإقليمية، نائلة فاروق، اليوم الإثنين، إن القرار جاء بناءً على المادة 95 من قانون شؤون العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وكانت هيئة الإعلام قد شكلت لجنة لبحث حالة المذيعة عزة الحناوي والأخطاء التي ارتكبتها في الواقعة الأخيرة، حيث عملت دون تصريح في قناة “معادية لمصر” والأخطاء السابقة، وذلك بعدما ظهرت مع الإعلامي معتز مطر في القناة منذُ فترة وجيزة.

وقررت الشؤون القانونية المركزية بمبنى “ماسبيرو” في 11 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إحالة عزة الحناوي، المذيعة بالقناة الثالثة، إلى النيابة العامة، بعد تصديق رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين على القرار.

وتواجه الحناوي اتهامات بالخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي، والوقوع في جرائم السب والقذف بحق رئيس الجمهورية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتم فيها إحالة عزة الحناوي إلى النيابة العامة، إذ سبق وأحيلت في شهر آذار/مارس من العام الماضي وعدد من فريق عمل برنامج “أخبار القاهرة” للمحكمة التأديبية، بمعرفة المحقق السعيد عبد الناصر السعيد برئاسة الاتحاد، بناء على المذكرة التي أرسلها المحقق إلى عصام الأمير رئيس الاتحاد، والتي تبين خلالها أن الحناوي “قامت بمخالفات مهنية جسيمة”.

يشار إلى أن التحقيقات “انتهت إلى خروج الحناوي عن معايير العمل الإعلامي والضوابط المهنية الواجبة في مقدم البرامج، وإهانة شخص رئيس الجمهورية”.