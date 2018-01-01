انفجار يوقع جرحى ويحطم نوافذ عشرات المنازل في مدينة تورينو الإيطالية (صور )

قالت صحيفة إيطالية، يوم الإثنين، إن أربعة اشخاص أصيبوا بجروح في الليلة الماضية؛ بانفجارات متتابعة لمفرقعات في مدينة تورينو، شمال إيطاليا، الليلة الماضية، أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة 2018.

وأفادت صحيفة “لا ستامبا”، على موقعها الالكتروني، بأن المفرقعات كانت مخبأة في حاوية للقمامة، في منطقة فلاشيرا، في ضواحي تورينو، وعندما انفجرت ثلاث منها، حوالي منتصف الليل، تطايرت المفرقعات الأخرى في كل الاتجاهات، وأصابت أربعة من المارة، منهم اثنان مغربيان، فتى وامرأة، واثنان إيطاليان، بتمزقات في الوجه واليدين.

وأوقع الانفجار أيضًا، أضرارًا بأربع سيارات، وحطم زجاج نوافذ ثلاثين مبنى سكنيًا مجاورًا.

وأضافت الصحيفة، أن رجال الشرطة، أثناء تمشيط المنطقة، عثروا في المنطقة نفسها، على 12 مفرقعة أخرى لم تنفجر، تحوي 546 غرامًا من بارود المفرقعات.

مصدر الصور: موقع “صحيفة لا ستامبا” الإيطالية.

Photo courtesy: Italian newspaper La Stampa