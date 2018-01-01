البحرين تعلن عودة حركة الطيران بعد توقفها بسبب الضباب

عادت حركة الطيران في البحرين، اليوم الإثنين، إلى طبيعتها مع استقرار الأحوال الجوية في البلاد.

جاء ذلك، بعد إلغاء وتأجيل وتحويل عدد كبير من الرحلات إلى مطارات مجاورة؛ بسبب الضباب الكثيف، الذي غطى المملكة، منذ السبت الماضي، ما أثر بشدة على الرؤية.

وذكرت إدارة مطار البحرين الدولي، في بيان اليوم، أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في المطار، بعد استقرار الأحوال الجوية.

وكان المطار أعلن، مساء الأحد، إلغاء 35 رحلة، وتحويل 4 رحلات إلى مطارات الدمام وأبوظبي والكويت.

وطالب البيان المسافرين كافة، بضرورة مراجعة شركات الطيران، ومكاتب السفر للتعرف على حالات رحلاتهم.

وألغت شركة طيران الخليج البحرينية، مساء الأحد، جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى البحرين، حتى إشعار آخر بسبب الضباب.

ويقع مطار البحرين شمال العاصمة المنامة، ويعتبر المطار الدولي الوحيد الموجود في البلاد.