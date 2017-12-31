مطالب برلمانية بتخفيض سن التقاعد في الكويت

تعتزم اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي التقدم بطلب في الجلسة التي ستُعقد خلال أيام، بشأن خفض سن التقاعد للرجل والمرأة.

وتطالب اللجنة بالسماح للمرأة بالتقاعد اختياريًا بعد 20 سنة خدمة، بحيث لا يقل عمرها عند التقاعد عن 45 سنة، بينما يتقاعد الرجل اختياريًا بعد 25 سنة خدمة، على أن يكون عمره عند التقاعد 50 سنة.

وفي ملف، “معاشات العسكريين” الذي تحول إلى أزمة، نقلت جريدة “الجريدة” الكويتية عن مصادر برلمانية أن “الحكومة الكويتية الجديدة تتجه إلى نزع فتيل أزمة القانون عبر ردّه إلى المجلس، وفي المقابل يعتزم النواب تفعيل حق “الفيتو” لإقراره، ليبقى في هذه الحالة قانونًا نافذًا”.

وقال النائب صالح عاشور، إن “اللجنة المالية قررت تأجيل البت في مرسوم الرد لمدة شهر، لأن للحكومة بدائل تدرسها حاليًا، وعلى رأسها صرف راتب سنتين مرة واحدة للمستفيدين من القانون، ولا يتم في هذه الحالة منحهم زيادة شهرية، وهو أحد البدائل”.

وأضاف عاشور أن “غالبية أعضاء اللجنة اتفقوا على منح مهلة شهر للحكومة، لتكوين رؤية واضحة حول هذا الموضوع”، معربًا عن أمله بأن “يتم إنهاء المعاناة التي استمرت 9 سنوات”، وفق وصفه.