ترامب وأعضاء في الكونغرس الأمريكي يعلنون تأييدهم للاحتجاجات الشعبية ضد النظام في إيران

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تأييده للاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد النظام الإيراني، فوصفها بأنها “احتجاجات كبيرة” واستغل الفرصة ليجدد هجومه على دعم إيران للإرهاب بالأموال المسروقة من الشعب الإيراني.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “احتجاجات كبيرة في إيران. ها هو الشعب (الإيراني) يعي أخيرًا كيف تتعرض أمواله وثروته للسرقة والتبذير على (تمويل) الإرهاب.”

وأضاف ترامب “يبدو أنهم (الإيرانيون) لن يتحملوا الأمر بعد الآن. فالولايات المتحدة تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان.”

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations! — TheRealDonaldTrump (@RealDonad_Trump) December 31, 2017

وكان ترامب قد قال يوم السبت، معلقًا على الاحتجاجات في إيران “إن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد… سيأتي اليوم الذي يتخذ فيه الشعب الإيراني خياره”.

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

وانضم إلى ترامب في تأييد الاحتجاجات في إيران أعضاء من الكونغرس، إذ أعرب النائب الجمهوري بيتر روسكام، عن دعمه للمحتجين قائلًا بتغريدة على حسابه في “تويتر”: “أقف مع الشعب الإيراني الذي يحتج سلميًا من أجل التحرر من النظام الإيراني المستبد.”

وحث النائب روسكام، الذي يمثل ولاية إيلينوي، الولايات المتحدة على دعم المحتجين الإيرانيين، وقال “يجب على الولايات المتحدة أن تقف مع أولئك الذين يتحركون من أجل إيران، حرة وسلمية.”

I stand with the Iranian people peacefully protesting for freedom from the tyrannical Iranian regime. The U.S must stand with those marching for a free, just, peaceful and democratic Iran. — Peter Roskam (@PeterRoskam) December 30, 2017

من جهته، أصدر السيناتور ماركو روبيو، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، بيانًا على حسابه في موقع “تويتر”، قال فيه “إن على كل الأمم تحميل النظام في طهران، المسؤولية الكاملة عن أي قمع للمظاهرات السلمية في إيران.”

وأضاف “إن الشعب الإيراني له الحق في الاحتجاج سلميًا على فساد النظام المستشري، وفي الدعوة إلى تشكيل حكومة تمثيلية تحمي حقوق الإنسان وتدعم حكم القانون غير المتحيز، وتسعى إلى السلم مع جيرانها.”

All nations must condemn any regime suppression of #IranProtests. Iranian people have a right to peacefully protest the regime’s corruption & to call for a truly representative gov’t that protects #humanrights, upholds rule of law, & seeks peace with all its neighbors. — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) December 30, 2017