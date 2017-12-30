طفل مصري يترك منزله 7 أشهر لرؤية محمد رمضان.. شاهد ردة فعل النجم الشاب (صور)

استجاب الفنان المصري محمد رمضان لما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن أمنية أحد الأطفال رؤيته حيث ترك الطفل منزله منذُ 7 أشهر وهرب للعاصمة القاهرة لمقابلة النجم الشاب.

وتم تداول صور الطفل عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حيث جاء للقاهرة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية التي تبعد عن العاصمة قرابة 100 كم لرؤية رمضان، ليتخذ من سلالم مسرح الزعيم مأوى له، ومن الحديقة المقابلة للمسرح مبيتًا له طوال الفترة الماضية.

ورفض الطفل التقاط صور له إلا أن أحد الأشخاص أقنعه بأنه إذا كتب أمنيته ونشرها على مواقع التواصل ستصل لمحمد رمضان ومن ثم قد يلقى استجابته.

ونشر الفنان محمد رمضان مساء اليوم السبت صورتين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي وهو يجلس بجوار الطفل حيثُ علّق قائلًا: “الحب شيء جميل بس ما يفرحنيش إنك تسيب بيتك بسببي.. الحمد لله وصل بيته بالسلامة في طنطا”.