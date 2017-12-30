شاهد.. المنتجع السياحي الأعلى تكلفة في العالم (صور)

تزخر الكثير من الدول بالعديد من منتجعات الجزر السياحية الخلابة التي تصلح لقضاء العطلات، ولكن واحدًا منها فقط يعتبر حاليًا الأعلى في العالم؛ بسبب السعر الباهظ الذي تفرضه إدارته مقابل الإقامة فيه.

ويمكن قضاء ليلة واحدة في منتجع جزيرة “Coco Prive” في المالديف مقابل أكثر من 45 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 34 ألف جنيه إسترليني) مع فريق متخصص يقدم الخدمات الفاخرة والراقية لنزلاء المنتجع.

ويستقل الزوار والضيوف يختًا فاخرًا يصل بهم من المطار إلى المنتجع في رحلة تستغرق 35 دقيقة من أقرب مطار للجزيرة، التي تضم مجموعة من الفيلات تتمتع بإطلالة خلابة تطل على المحيط الهندي.

ويقدم المنتجع لمسة من الترف والرفاهية لزواره، حيث يوفر لهم حوض سباحة ضخمًا يصل طوله قرابة 40 مترًا، وصالة جيمانيزيوم وناديًا صحيًا ومنطقة للمشروبات وطباخًا يعمل طوال 24 ساعة لتلبية رغبات الزوار.

وقال متحدث باسم الجزيرة: “هذه الجزيرة الفاخرة الواقعة في المالديف متاحة فقط للتأجير الحصري، وهي خيار مناسب للراغبين في الهروب من صخب وإزعاج الحياة اليومية”.

وتقدم الجزيرة خدمة فريدة من نوعها، حيث تتيح لزوارها مراقبة النجوم وتقدم للضيوف أيضًا تلسكوبًا مجانيًا؛ لمطالعة مجرة درب التبانة شديدة الوضوح في تلك المنطقة واستكشاف الكون.