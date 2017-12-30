فائض الموازنة العُمانية يرتفع إلى 4.5 مليار دولار في 10 أشهر‎

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، ارتفاع فائض الموازنة العامة لسلطنة عُمان، بنسبة 219.2 % إلى 1.76 مليار ريال (4.57 مليار دولار)، في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد احتساب وسائل التمويل.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء (حكومي)، أن قيمة الفائض خلال الفترة المقارنة بلغت 550 مليون ريال (1.4 مليار دولار) .

ووفق البيانات، سجلت وسائل التمويل حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي 4.95 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، منها قروض دولية بـ 4.1 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، وقروض محلية بـ 350 مليون ريال (910 ملايين دولار)، وبلغ التمويل من الاحتياطات 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) .

وأشارت البيانات، إلى أن العجز في المالية العامة – قبيل احتساب وسائل التمويل- بنهاية الفترة المذكورة، بلغ 3.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، بانخفاض 33.4 % مقارنة بـ 4.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، في ذات الفترة من 2016.

وارتفعت الإيرادات العامة للبلاد إلى 6.5 مليار ريال (17.1 مليار دولار)، مقابل 5.5 مليار ريال (14.3 مليار دولار)، بزيادة 19.2 %، وفق البيانات.

وأرجعت البيانات، نمو الإيرادات العامة، إلى ارتفاع عوائد النفط بنسبة 32 % إلى 3.6 مليار ريال (9.5 مليار دولار) مقابل 2.7 مليار ريال (7.2 مليار دولار) .

وأظهرت بيانات المركز، أن إجمالي الإنفاق العام، بلغ نحو 9.4 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، من 8.9 مليار ريال (23.2 مليار دولار)، بنمو 5.6 %.

وتضررت عُمان (وهي منتج صغير للنفط)، من هبوط الأسعار العالمية، منذ منتصف 2014؛ ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية؛ لمواجهة الأزمة.