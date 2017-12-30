طالبة مصرية تجمع بين 3 أزواج بينهم “سعوديان”

تحقق النيابة العامة المصرية مع طالبة، جمعت بين 3 أزواج بعقود عرفية، واحتالت عليهم بمبالغ مالية، بعد أن استقطبتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوقعت الطالبة، برجل سعودي الجنسية، بعد أن أوهمته نيتها الزواج به عبر مواقع الإنترنت، قبل أن تسلبه مبلغًا ماليًا يقدّر بـ45 ألف جنيه.

وتلقّى مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا، بتحرير رجل سعودي الجنسية محضرًا في قسم طنطا يحمل رقم 62 أحوال، يتهم طالبة ( 21 سنة ) بسلبه مبلغًا ماليًا يقدّر بـ 45 ألف جنيه، بعد تحرير عقد زواج عرفي.

ووفق المعطيات فإن السعودي حضر إلى مصر لإتمام الزواج بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، إلا أنها رفضت وهربت بالمبلغ.

وتوصلت تحريات المباحث إلى ارتكاب المتَّهمة للواقعة، وباستئذان النيابة تم ضبطها، واعترفت بزواجها من المجني عليه عرفيًا بعد أن تعرفت عليه على “فيسبوك”، وعُثر بحوزتها على عقد زواج عرفي من شاب مصري 35 سنة، والعقد العرفي الثاني محرر بتاريخ 28 نوفمبر الماضي من زوج سعودي الجنسية يحمل جواز سفر، وتم التحفظ على المضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.