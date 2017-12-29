شهرة واسعة لطفلتين “توأم” بسبب جمالهما الفاتن (صور)

دخلت طفلتان توأم تبلغان من العمر 7 أعوام، عالم النجومية والشهرة بعد أشهر فقط من فتح حساب لهما على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام“.

واستطاع التوأم ليا روز وأفا ماري، من ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، جذب 139 ألف متابع منذُ أن بدأت أمهما المدعوة جاقي كليمنتس بنشر صورهما على موقع “إنستغرام” في شهر تموز/ يوليو الماضي.

ويعمل التوأم المعروفتان باسم “The Clements Twins” في اثنتين من وكالات عارضات الأزياء كما حصلتا على عقود للعمل مع ماركات ملابس الأطفال والمجلات، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت والدة الطفلتين إنها سألت طفلتيها هل أنهما على استعداد للعمل كعارضات، بالإضافة إلى فصول الرقص والسباحة التي يتلقياها كل أسبوع.

ووصفت الطفلتان بالجمال والروعة من قبل أصحاب العلامات التجارية، فضلًا عن تسميتهما بـ”أجمل فتيات العالم”.

ولم تقتحم الطفلتان عالم الأزياء والموضة وحدهما، حيث انضم إليهما أخوهما الأصغر تشيس روبرت الذي يعمل مع وكالات للنمذجة مثل أختيه.