دعوى قضائية ضد المغنية بيونسيه وزوجها بسبب قَصرهما

رفعت شركة هندسة دعوى قضائية على النجمة “بيونسيه” وزوجها الفنان “جاي زي”، والمطور العقاري المسؤول عن بناء قصرهما، لعدم تسديد مبلغ 200 ألف دولار أمريكي تكاليف العمل على المنزل.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن شركة “كويست” طالبت المطور العقاري دين ماكيلن وكوستا بتعويض 1.8 مليون دولار أمريكي.

وذكرت “كويست” في الدعوى القضائية أن “دين ماكيلن وكوستا” كلَّفها بأعمال الحفر، وتحديد مساحة للطابق السفلي، لافتةً إلى عدم قانونية إلغاء التعاقد، خاصةً بعدما دفع الثنائي جزءًا من تكلفة هدم وإعادة بناء المنزل والتي تُقدر بـ 88 مليون دولار.

وادَّعت شركة التطوير العقاري “ماكيلن” استناد الدعوى القضائية إلى معلومات كاذبة، وأن شركة الهندسة لا تستحق كل هذه الأموال.

وكانت بيونسيه وزوجها حصلا على ترخيصين في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، لإجراء تعديلات على قصرهما، منها تزويده بمولدات احتياطية.

يُذكر، أن قصر بيونسيه، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتكون من 6 بنايات مختلفة، ويضم حمامات سباحة وناديًا صحيًا.