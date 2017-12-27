بتهمة الانتماء لـ”الإباضية”.. مجموعة سلفية ليبية تداهم مسجدًا وتخطف الإمام والمصلين

داهمت مجموعة سلفية تتمركز في قرية تيجي بجبل نفوسة، أحد المساجد في قرية تندميرة الليبية المجاورة لها، مساء الأربعاء، وخطفت عددًا من المصلين وخطيب وإمام المسجد، وحققت معهم بتهمة الانتماء إلى فرقة “الإباضية”، وسط وابل من الشتائم، وفق ما ذكره موقع “بوابة الوسط” الإلكتروني.

وبحسب المصدر فإن المجموعة سألت المعتقلين عن موضوعات عقائدية، مثل “أين الله؟ ما قولك في الصحابة؟ هل القرآن مخلوق؟، هل تصنفوننا من الوهابية أم السلفية؟ مَن الفرقة الناجية نحن أم أنتم؟ وأين الشيخ زكري متاعكم؟ هل يلقي المحاضرات؟ هل ينشر الضلالات؟ هل يلقي الدروس والمحاضرات؟ هل سترون ربكم يوم القيامة؟”.

وقال المصدر إن “الأمر بدأ بخلاف اجتماعي بين شخصين، من قريتي تيجي، وتندميرة وإنَّ أطرافًا تدخلت ونجحت في التهدئة بين الجانبين”.