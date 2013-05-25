نهائي دوري أبطال أوروبا بنكهة ألمانية

لندن

سيتوافد عشرات الالوف من عشاق كرة القدم في المانيا على استاد ويمبلي في لندن في وقت لاحق اليوم السبت لمشاهدة مباراة بايرن ميونيخ بطل اوروبا اربع مرات امام غريمه المحلي بروسيا دورتموند في نهائي دوري ابطال اوروبا.

وسيضع نهائي أرفع مسابقة أوروبية للاندية يوب هينكس (68 عاما) مدرب بايرن ميونيخ المخضرم في مواجهة يورجن كلوب (45 عاما) مدرب دورتموند المفعم بالحماس في صراع قوي بين طريقتين مختلفتين في الاداء.

وخسر بايرن مرتين في نهائي دوري ابطال اوروبا على مدار السنوات الثلاث الماضية كان اخرها العام الماضي على ارضه امام تشيلسي الانجليزي بركلات الترجيح وهو يطمح بشدة لخامس لقب له بينما يبدو دورتموند ثانية الطرف الاضعف في ظل تطلعه لاضافة لقب اخر الى لقبه عام 1997 الذي حققه بطريقة مفاجئة.

وسيكون هناك لقب ثالث في انتظار بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني اذا ما فاز اليوم السبت بلقب دوري ابطال اوروبا امام نحو 90 الف متفرج وذلك عندما يلاقي شتوتجارت في نهائي كأس المانيا في الاول من حزيران/ يونيو المقبل.

ويأمل هينكس في ترك الفريق وهو في قمة مجده قبل ان يحل الاسباني بيب جوارديولا مدرب برشلونة السابق بديلا له الموسم المقبل.

ويبدو بايرن المرشح الابرز للفوز بعد استبعاد ماريو جوتسه لاعب وسط دورتموند ومنتخب المانيا من لقاء اليوم السبت بسبب الاصابة.