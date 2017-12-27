أوباما يحل ضيفًا على الأمير هاري في حلقة من تقديمه على إذاعة بي بي سي

حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في مقابلة أجراها معه الأمير هاري، من أن مواقع التواصل الاجتماعي تمنع إجراء التواصل الطبيعي بين الناس وتربك الشخصيات أثناء توليها القيادة.

وكشف أوباما عن قلقه إزاء ما وصفه بمستقبل يتم فيه تجاهل الحقائق، ويهتم فيه الناس بالأشياء التي تؤيد وجهة نظرهم فقط.

جاء ذلك في مقابلة مع الأمير هاري، الخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني الذي انضم اليوم الأربعاء بصفته “محرر ضيف” إلى برنامج “توداي” المذاع على “راديو 4” في شبكة بي بي سي.

واستضاف الأمير هاري في برنامجه الرئيس الأمريكي السابق، ووالده الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولي العهد البريطاني الحالي، حيث ركزت الحلقة على عدة قضايا، مثل إحداث “تغيير” وتجربة الأمير في الجيش والصحة الذهنية والجرائم بين الشباب والتغير المناخي.

وهذه هي السنة الـ14 التي تقوم فيها شخصيات عامة بإدارة البرنامج في الفترة الممتدة بين عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وكان من بين المحررين الضيوف، هذا الأسبوع، أحد الروبوتات ومديرة مسرح الباليه الوطني البريطاني، تمارا روغو، والشاعر والروائي النيجيري بن أوكري.

ويقدم البرنامج عادة المذيعان جاستين ويب وسارا مونتاغ.

وكان البرنامج قد عرض مذكرات صوتية للأمير هاري خلال بطولة ألعاب إنفيكتوس، للجنود المصابين، المقامة في مدينة تورونتو الكندية، التي أقيمت دورتها الأولى في سبتمبر/ أيلول 2014.

هذا واستضاف الأمير هاري الباحث في الذكاء الصناعي ومصمم ألعاب الكمبيوتر، ديمس هاسابيس.

وقال الأمير هاري، وهو يتحدث عن البرنامج: “لم أجرِ مقابلات كثيرة، لكنها كانت تجربة ممتعة، لا سيما مقابلة الرئيس أوباما.”

وأضاف: “منحنى تعليمي مهم تعلمت منه الكثير، لكن تلك القضايا على درجة بالغة من الأهمية، وأعتقد بأننا جميعًا بحاجة إلى التفكير في ضرورة مناقشتها، وأنا محظوظ للغاية لإتاحة مثل هذه المنصة لي.”

وقال الأمير هاري، الذي خدم في الجيش البريطاني لعشر سنوات، إنه يريد تقديم حلقة عن الجيش لأن “هناك دورًا كبيرًا يلعبونه ويجب أن نتأكد من أنه ليس تعاطفًا، بل احترام نظهره.”

وألقى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أثناء المقابلة، الضوء على فترة حكمه، والمخاوف التي يشعر بها إزاء التوجه الذي تنتهجه الولايات المتحدة. وقد كشف عن قلقه إزاء ما وصفه بمستقبل تُتجاهل فيه الحقائق، ويهتم فيه الناس بالأشياء التي تؤيد وجهة نظرهم فقط