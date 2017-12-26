كلاب بمواصفات “الكوماندوز” لمكافحة الصيد الجائر في أفريقيا (صور)

في المعركة ضد الصيد الجائر يستخدم الناشطون البيئيون الكلاب المدربة على أعلى مستوى لمكافحة الصيادين الجائرين، والآن يبدو أنهم يدربون الكلاب على القفز بالمظلات.

وتظهر الصور كيف يتم تجهيز الكلاب المدربة بنظارات واقية وكمامة وغطاء للأذنين، بينما يتم تدريبها على القفز بالمظلات من الطائرات على ارتفاع 7500 قدم إلى مناطق الخطر ومطاردة الصيادين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، دخل الكلب “سهم”، من سلالة الراعي الألماني موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بعد أن أصبح أول كلب في العالم يقفز بالمظلة، وهو أحد أعضاء الفرقة التي تتضمن 5 كلاب بما في ذلك “العملاق”، و”القاتل”، و”فينوم”، و”ألفا”.

ويختار الصيادون الأماكن النائية وكثيفة الأدغال للاختباء، ولذلك تحتاج السلطات إلى إيصال الكلاب المدربة لتحديد موقعهم بسرعة، ويبدو أن القفز بالمظلات هو أسرع طريقة للوصول.

وفقًا للصحيفة، ساهمت الفرقة في القبض على 115 مجموعة من الصيادين الجائرين في جنوب إفريقيا.

وشرح المتحدث باسم الأكاديمية تلك العملية قائلًا: “الصيد غير المشروع هو صناعة مربحة ومتنامية تديرها شبكات إجرامية عالية التنظيم. ولقد شهدت السنوات السبع الأخيرة هبوط أعداد الأفيال بحوالي الثلث، إذ تم قتل 100 فيل يوميًا للحصول على العاج”.

وصل الصيد غير المشروع بحيوان وحيد القرن إلى مستويات مفزعة مع مقتل حوالي 1200 حيوان في عامي 2014 و2015 في جنوب أفريقيا وحدها، لذلك يحارب ناشطو البيئة الصيد الجائر غير المشروع بتدابير صارمة.