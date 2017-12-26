مصر تختار اليوم بنوكًا دولية لإدارة أحدث طرح للسندات الدولية

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الثلاثاء، إن بلاده ستختار اليوم ما بين 4 إلى 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل بقيمة تتراوح بين 3-4 مليارات دولار.

وباعت مصر في كانون الثاني/ يناير الماضي، سندات دولية بـ 4 مليارات دولار على 3 شرائح. وفي نيسان/ أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار.

وباعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار أخرى في أيار/ مايو 2017.

وأضاف الجارحي أن “نحو 22 بنكًا دوليًا تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية… كل الأسماء الكبيرة تقدمت… سنقوم بجولة ترويجية قصيرة لطرح السندات خلال يناير”.

ولم يُحدد الوزير الدول التي ستشملها الجولة الترويجية، لكنه أوضح أن الجولة ستكون قصيرة، ويعقبها لقاءات مع المستثمرين المحتملين من خلال مؤتمرات عبر الهاتف.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 % على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في الـ 30 من حزيران/ يونيو.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.