أكبر عملية إصلاح للسكك الحديدية في بريطانيا تصيب حركة القطارات بالشلل

من المقرر أن تشهد شبكات السكك الحديدية في بريطانيا أكبر عملية إصلاح في تاريخها؛ ما سيؤدي إلى توقف العمل في أغلب محطات القطارات في البلاد، إذ ستعمل 3 شبكات من بين 29 شبكة قطارات.

وتتضمن عملية الإصلاح -التي ستستمر في بعض المناطق حتى الـ 2 من كانون الثاني/يناير المقبل- 260 مشروعًا في 3400 موقع عمل، بحسب اتحاد شركات السكك الحديدية البريطانية.

ومن المتوقع وصول تكلفة العملية إلى 214 مليون دولار، بحسب الاتحاد المسؤول عن مراقبة شركات قطارات الركاب.

وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن شركات “شيلترن ريال وايز” و”ميرسي ريال” و”سكوت ريال” لتشغيل القطارات، هي التي ستعمل فقط اليوم وبطاقة محدودة.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة النقل البريطانية قولها، إن خدمات القطارات لا تعمل بشكل عام في يوم الهدايا “بوكسينغ داي” في بريطانيا وويلز بسبب عدم وجود ركاب، لكنّ مسحًا أجرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية أشار إلى أن 3 من كل 10 بريطانيين يسافرون في هذا اليوم لزيارة أقاربهم.

ودعا وزير النقل البريطاني كريس جرايلنغ في تصريح لصحيفة “إكسبريس” المواطنين إلى تفهم قرار وقف خدمة القطارات؛ لأن عملية الصيانة مهمة للغاية من أجل تحسين الخدمات.

وأضاف أن “هناك الكثير من الناس الذين تركوا الاحتفال بعيد الميلاد من أجل تحسين خدمة السكك الحديدية.. أنا فقط أدعو الناس إلى عدم نسيان هؤلاء الأشخاص”.