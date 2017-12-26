ابتكار سترات مضادة للرصاص عبر مادة أقوى من الألماس

ابتكر علماء جامعة نيويورك مادة مرنة رقيقة جدًا يمكن تشكيلها لتصبح أقوى من الألماس، وهم يعتقدون أنها مفتاح صناعة سترات مرنة ومضادة للرصاص.

وتدعى المادة الجديدة “ديامين” وهي نتاج وضع طبقتين من الجرافين فوق بعضهما، وهي أول مادة ثنائية الأبعاد في العالم، حيث يبلغ سمكها ذرة واحدة، أي أرق مليون مرة من شعرة الإنسان.

وبحسب صحيفة” ديلي ميل” البريطانية، يمكن استخدام هذه المادة في العديد من الاستخدامات من الطلاء المقاوم للماء والخدش إلى الدروع الخفيفة المضادة للرصاص.

وكشفت دراسة برئاسة مركز أبحاث العلوم المتقدمة التابع لجامعة نيويورك أن وضع طبقة من الجرافين على أخرى في درجة حرارة الغرفة ينتج مادة تشبه الألماس في الصلابة، أسموها “ديامين”، وهي مادة لينة ومرنة حتى يتم وضعها تحت الضغط، وعندها تصبح قوية جدًا بما يكفي لمنع مرور رصاصة.

وفي بيان على موقع الجامعة، قالت الباحثة الرئيسية في أكاديمية الفيزياء إليسا ريدو: “هذا هو أنحف درع في العالم وأكثره صلابة، ففي السابق، عندما اختبرنا طبقة ذرية واحدة من الجرافين، وجدنا أنها لينة جدًا، ولكن عندما أضفنا طبقة أخرى أصبحت المادة صلبة للغاية وأكثر صلابة من الألماس”.

ويأمل العلماء أن تمكنهم هذه المادة الجديدة من تطوير دروع مضادة للرصاص تحمي رجال الشرطة من الخطر، مع تمكينهم من الحركة بسلالة دون تقييد حريتهم كما تفعل السترات الحالية.