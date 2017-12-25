بالصور… كارداشيان تجمع بين حبيبيها الاثنين في حفل عيد الميلاد

لم تتردد نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الأزياء الأمريكية كورتني كارداشيان، شقيقة عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في دعوة طليقها وحبيبها الحالي إلى الاحتفال معها بعيد الميلاد (الكريسماس).

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن طليق كارداشيان ووالد أطفالها الثلاثة “سكوت ديسيك” 34 عامًا، وحبيبها الحالي “يونس بنجيما”، 24 عامًا، كانا في حفل عيد الميلاد الذي نظمته كريس جينز، والدة كارداشيان.

ولفتت الصحيفة إلى ظهور الرجلين في صور ومقاطع فيديو أثناء الحفل، مضيفةً أن “كارداشيان” حرصت على التأخير وتخطي الساعات الأولى من الحفل.

وعزا موقع “تي إم زي” الأمريكي، المعني بأخبار النجوم، اضطرار “كارداشيان” إلى توجيه دعوة إلى طليقها بسبب ارتباط والدتها “جينر” وأطفالها به رغم انفصالهما.

وكانت “جينر” قد أوضحت في السابق أنها تعتبر “سكوت” ابنها الثاني؛ لذا فهي تحرص باستمرار على دعوته إلى مشاركة العائلة في أجمل اللحظات.