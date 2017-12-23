حفل مختلط يثير جدلًا واسعًا في السعودية

أشعل حفل فني مختلط أقيم في أحد المنتزهات في مدينة جازان جنوب السعودية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة حول مشروعيته وموافقته للقوانين في بلد يطبق الشريعة الإسلامية، وشهد مؤخرًا انفتاحًا على الحفلات الفنية ونشاطات الترفيه.

وبدأ الجدل عندما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو من داخل صالة مغلقة، يظهر فيه مغن يؤدي على مسرح بينما تمر فتيات مرتديات الزي السعودي التقليدي الأسود أمام كاميرا التصوير التي توثق جانبًا من الحضور المختلط للحفل.

وجمع الوسم “#حفله_غناييه_مختلطه_بجازان” في موقع “تويتر” عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين المنقسمين حول الحفل بين من يراه أمرًا اعتياديًا يندرج ضمن نشاطات الترفيه التي تشهدها البلاد وبين من يرى فيه مخالفة للقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية.

وتدخلت إمارة منطقة جازان على خط الجدل الدائر، وأعلنت فتح تحقيق فيما جرى، وإغلاق المنتزه السياحي وإيقاف جميع “الفعاليات والأنشطة حتى تتحقق بها جميع الاشتراطات النظامية والأمنية وبما يتوافق مع المنظور الشرعي”.

وشهدت المملكة في الأشهر الأخيرة نشاطًا فنيًا وترفيهيًا مكثفًا بعد أن أنشأت هيئة الترفيه وقلصت من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العام الماضي، ورفعت القيود عن إقامة الحفلات لكن بشروط موافقة “المنظور الشرعي”.