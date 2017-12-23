“تاكسي دبي” يبدأ تشغيل أول سيارة كهربائية من نوعها في الشرق الأوسط

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، السبت، التشغيل التجريبي لأول مركبة كهربائية هيدروجينية بالشرق الأوسط، وذلك ضمن أسطول تاكسي دبي بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: إن “هيئة الطرق والمواصلات تولي الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة اهتمامًا كبيرًا، تماشيًا مع المبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة لبناء اقتصاد أخضر”.

واعتبر الطاير أن “تدشين هذه التجربة يأتي في سياق استراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي، الهادفة إلى جعل الإمارة مثالًا يحتذى به في كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية”.

وأفاد الطاير بأن “هذا التشغيل يأتي في إطار التزام الهيئة بالخطة الشاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية، في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2%، وفقًا لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة”.

وحسب الهيئة، تمتاز المركبة الكهربائية الهيدروجينية بانعدام الانبعاثات الكربونية، بينما تقتصر انبعاثاتها على الماء فقط، كما أنها لا تُصدر أي ضجيج وتقطع مسافة تتجاوز الـ 500 كلم للخزان الواحد، وزمن إعادة تعبئة لا يتجاوز خمس دقائق.

وطبقًا للهيئة، تعمل السيارة على الهيدروجين الذي يولد الكهرباء داخل السيارة، بعد اختلاطه بالأكسجين الآتي من الهواء عبر فتحات السيارة الأمامية.

وتعتبر مؤسسة “تاكسي دبي” أول مؤسسة أجرة تشغل مركبة “ميراي” الكهربائية الهيدروجينية في منطقة الشرق الأوسط.

وستقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتجربة المركبة ضمن خدمة الليموزين في مطار دبي الدولي؛ للوقوف على الجدوى الاقتصادية والمنفعة البيئية من تشغيلها، إلى جانب كفاءة المحرك وتكلفة الصيانة وغيرها.

وأعلنت الهيئة عن خطتها الشاملة لتحويل 50% من مركبات الأجرة في دبي، إلى مركبات هجينة بحلول عام 2021، وتتضمن الخطة رفع عدد مركبات الأجرة الهجينة في دبي من 791 مركبة عام 2016 إلى 4750 مركبة هجينة كهربائية عام 2021 .

وتستحوذ مؤسسة “تاكسي دبي” على العدد الأكبر من المركبات الهجينة الكهربائية بنحو 2280 مركبة، حيث تبلغ نسبة المركبات الهجينة في المؤسسة حاليًا قرابة 20%.