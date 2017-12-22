بينها كوكب قابل للحياة.. أبرز الاكتشافات العلمية في عام 2017 (فيديو غراف)

شهد عام 2017 بعض الابتكارات الاستثنائية والاكتشافات العلمية، فضلًا عن التقدم الكبير في مختلف مجالات البحث، واللحظات الفارقة في المجالات العالمية.

وهذه أبرزها:

أول جنين بشري معدل

قام الباحثون لأوّل مرة بتعديل جنين بشريّ في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام تقنية كريسبر (CRISPR)، ما يمثل خطوة هامة نحو ولادة أوّل جنين بشريّ معدّل وراثيًا.

وتُشبه تكنولوجيا “كريسبر” بمقص للجزيئات، حيث يستطيع قص الأجزاء غير المرغوب فيها من الجينوم لتحل محلها أجزاء جديدة من الحمض النووي.

ويساعد ذلك في فتح آفاق جديدة، سواء من حيث عدد الأجنة التي شملتها التجربة، فضلًا عن إبراز إمكانية تصحيح بعض الجينات المسببة للأمراض الوراثية بكفاءة وأمان.

اكتشاف كوكب جديد قابل للعيش به

اكتشفت مجموعة من العلماء كوكبًا جديدًا يبعد عن الأرض مسافة 40 سنة ضوئية، ويعتبر الأفضل للبحث عن علامات للحياة البيولوجية خارج كوكب الأرض.

وأطلق عليه العلماء اسم LS 1140b، حول نجم أحمر قزم أقل حجمًا وأكثر برودة بكثير من الشمس، ويبلغ حجمه نحو خُمس حجم الشمس.

أول رحم اصطناعي

تمكن علماء أمريكيون من تطوير رحم صناعي يشبه الكيس، لإيجاد حل للأطفال الخدج، أي الرضع الذين يولدون في فترات مبكرة جدًا.

واستطاع العلماء تطوير الرحم الصناعي من خلال محاكاة الرحم الأصلي ووظائف المشيمة، حيث يتيح الرحم الصناعي المملوء بمادة سائلة للأطفال الخدج، أن يستكملوا نموهم على مستوى الرئتين وباقي الأعضاء، بشكل سليم.

الفراغ الغامض في هرم خوفو

اكتشف العلماء وجود فراغ مخفٍ داخل هرم “خوفو” الذي يقع في محافظة الجيزة بمصر.

ويلعب حجم هذا الفراغ البالغ 30 مترًا، دورًا مهمًا في هيكل القبر، واكتشف العلماء هذه الغرفة كجزء من مشروع ScanPyramids، الذي يعود إلى عام 2015، وذلك باستخدام التصوير بالأشعة الكونية.

الصواريخ المعاد تدويرها

أطلقت “سبيس إكس” بنجاح أول صاروخ معاد تدويره، في شهر آذار/ مارس من العام الجاري.

وكان ذلك إنجازًا تاريخيًا وخطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود الرامية إلى خفض التكاليف وتسريع الرحلات الجوية.