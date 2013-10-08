قضية مخطوفي اعزاز في طريقها إلى الحل

بيروت - (خاص) من هناء الرحيم

بعد طول أخذ ورد ومفاوضات، يبدو أن قضية المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزار سائرة نحو الحل، هذا ما نقله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل.

بعد عودة إبراهيم من زيارة لقطر، وبحسب مصادر قريبة من مرجع رئاسي، فإن اللمسات الأخيرة توضع على صفقة الإفراج عن المخطوفين الذين نُقلوا إلى مكان آمن مباشرة عند الحدود السورية - التركية، بما يجعلهم عملياً في مكان يخضع لسيطرة الأمن التركي.

ولفتت المصادر إلى أن النقطة التي بقيت عالقة في المفاوضات هي في إمكان الإفراج عن المخطوفين دفعة واحدة أو تجزئة عملية الإفراج عنهم. لكن المصادر ذاتها رجّحت أن تُنجز العملية خلال ساعات.