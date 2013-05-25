روسي يشتري رحلة للفضاء بـ1.5 مليون دولار

كان - جمع مزاد خيري نظمه مهرجان كان السينمائي 1.2 مليون يورو (1.5 مليون دولار) لرحلة إلى الفضاء مع نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو.

كشف الحفل السنوي العشرين الذي نظمته الخميس مؤسسة أبحاث الإيدز عن أن دي كابريو هو الضيف المفاجأة الذي سيرافق الفائز بالمزاد في رحلة إلى الفضاء.

وقالت نجمة هوليوود شارون ستون إن الفائز في المزاد سيقضي ثلاثة أيام في التدريب مع دي كابريو في نيومكسيكو قبل القيام بالرحلة.

وأضافت "لا يمكن أن تقوم برحلة إلى الفضاء الخارجي كل يوم مع نجم سينمائي وسيم".

وبدأ المزاد الذي أقيم في فندق (اوتيل دو كاب إيدن روك) في أنتيب بفرنسا قرب كان بمليون يورو. وفاز به الروسي فاسيلي كلوكين (37 عاما) الذي يقيم في موناكو.

وقال كتيب المزاد إن دي كابريو والفائز بالمزاد سيصبحان من بين أول ألف شخص يصعدون للفضاء.

وقال كلوكين إنه كان يريد دائما الصعود للفضاء مضيفا "يتحتم علي بالتأكيد الآن الاقلاع عن التدخين".